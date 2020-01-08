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14:54 | 9.01.2020

Фото: yandex.ru

В Красноуральске прокуратура выбила женщине новую квартиру

Красноуральская прокуратура добилась предоставления благоустроенной квартиры женщине, проживающей в аварийном доме.

Местная жительница обратилась в ведомство, после чего была проведена проверка администрации городского округа на исполнение требований жилищного законодательства.

Прокуратура Свердловской области сообщает, что многоквартирный дом, в котором проживала заявительница, является аварийным и подлежащим сносу. При этом сама женщина признана малоимущей и принята на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Согласно законодательству, заявительница имеет право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Поскольку администрация Красноуральска не соблюдала данный закон, прокуратура городского округа направила исковое заявление об обязании администрации городского округа предоставить данной заявительнице жилое благоустроенное помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

По результатам вмешательства прокуратуры администрация округа заключила с пострадавшей договор социального найма, ей предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира по ул. Ленина, общей площадью 59,5 кв.м.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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