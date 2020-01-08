Администрацию Невьянска по решению суда обязали привести в порядок контейнерные площадки

14:37 | 9.01.2020

По иску прокурора на администрацию Невьянского городского округа и муниципальное учреждение возложена обязанность оборудовать контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов в соответствие с требованиями закона.



Основаниями для подачи иска послужили многочисленные обращения жителей города и публикации в СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Так, надзорное ведомство установило, что многие контейнеры не герметичны, прилегающие территории к контейнерным площадкам захламлены мусором, отсутствуют ограждения контейнерных площадок.



Невьянский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации округа о возложении обязанности оборудовать контейнерные площадки, расположенные возле 20 жилых домов, в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.



Невьянский городской суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования. Свердловский облсуд оставил решение без изменения.

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