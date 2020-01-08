Свердловская прокуратура добивается ликвидации свалок в Орджоникидзевском районе

14:31 | 9.01.2020

Фото: yandex.by

Свердловская межрайонная природоохранительная прокуратура проверила коллективные сады «Учитель» и «Садовод №36» на несанкционированное размещение отходов.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что в октябре 2019 года выявлены факты несанкционированного размещения отходов на земельных участках по ул. Коммунистическая в Орджоникидзевском районе столицы Урала. В Кировский районный суд направлено исковое заявление о возложении на Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, а также на администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга обязанности очистить от захламления вышеуказанные земельные участки.



В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), а также ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) по факту захламления земельных участков отходами производства и потребления. Следующее судебное заседание в Кировском районном суде пройдет 12 февраля 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»