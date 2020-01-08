В Нижнем Тагиле осужден сотрудник телефонной компании за нарушение тайны переговоров

14:02 | 9.01.2020

Фото: yandex.ru

В Нижнем Тагиле вынесен приговор экс-сотруднику телефонной компании за нарушение тайны переговоров и неправомерный доступ к информации.



Тагилстроевский районный суд признал Игоря Киселева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), а также по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием служебного положения).



Прокуратура Свердловской области сообщает, что обвиняемый за денежное вознаграждение сфальсифицировал заявление от абонента на получение детализации телефонных разговоров, после чего передал информацию на электронную почту заказчику, не установленному органом следствия. Более того, Киселев скопировал информацию, содержащую коммерческую тайну работодателя и конфиденциальную информацию по телефонным переговорам потерпевшей, которую он также передал неизвестному заказчику.



По результатам следствия, Игорю Киселеву назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с учетом наличия смягчающих обстоятельств. Также сотрудник был уволен из телефонной компании.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»