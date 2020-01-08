В Екатеринбурге пропал мужчина, тяжело переживающий смерть супруги

13:29 | 9.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 47-летний Станислав Геннадьевич Баширов. Мать мужчины сообщила, что он тяжело переживал смерть погибшей в 2018 году супруги.



Станислав работал в Тюмени, а потом оказался в столице Урала. Последний раз они созванивались с матерью в октябре, и он ей рассказывал, что остался без телефона и документов. Предполагается, что он находился в реабилитационном центре. Мама считает, что у сына возникли проблемы с памятью.



Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В качестве особых примет указаны татуировка и шрам на руке.



Его местонахождение неизвестно с октября 2019 года. Если вы владеете какой-либо информацией, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»