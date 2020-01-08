Цирк Екатеринбурга стал одной из 10 лучших построек СССР

12:33 | 9.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбургский цирк вошел в десятку лучших построек СССР. Согласно результатам опроса на портале Tvil.ru, здание заняло 8 строчку в рейтинге, набрав 3,33% голосов.



На первом месте оказался музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде (48,33%), на втором – крымский архитектурный ансамбль «Курпаты» (16,67%), на третьем – московский дом-кольцо (8,33%).



Напомним, что в этом году екатеринбурскому цирку исполняется 40 лет. Он был открыт 1 февраля 1980 года. За это время представления посетили более 20 миллионов зрителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»