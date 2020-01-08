Губернатор Свердловской области проведет пресс-конференцию 17 января

12:16 | 9.01.2020

Фото: smi2.ru

В Екатеринбурге 17 января состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



Как передает ЕАН со ссылкой на источник в органах власти, предварительно площадкой для мероприятия выбран выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Дата выбрана с учетом того, что после послания Федеральному собранию Владимира Путина губернатор будет понимать, на чем нужно будет сделать акцент в этом году.



«Губернатор не оглядывается назад, а задает и формулирует новые тренды и задачи, это работа не с прошлым, а с будущим», - цитирует ЕАН источник в органах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»