В екатеринбургском торговом центре прошел Рождественский песенный флешмоб

11:13 | 9.01.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в торговом центре жители Екатеринбурга устроили Рождественский песенный флешмоб. Прихожане вместе со сводным смешанным хором городской Епархии исполнили известные колядки, в том числе песнопения «Добрый тоби вечер», «Щедрик», «Ночь тиха» и другие.



Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, мероприятие состоялось в торговом центре «Гринвич». В нем принимали участие также певчие хоров пастырско-богословского и певческого регентского отделений Екатеринбургской духовной семинарии, хора духовенства Екатеринбургской епархии и детской архиерейской капеллы «Октоих» под управлением иерея Алексия Русина и диакона Николая Дмитрука.



Добавим, что в честь Рождества Епархия проводит поздравительную кампанию «На святки поем колядки». Чтобы принять в ней участие, нужно записать видео с песнопением и разметить в интернете с хэштегом #НаСвяткиПоемКолядки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»