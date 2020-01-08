В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку

10:41 | 9.01.2020

pikabu.ru

В центре уральской столицы в первый рабочий день после праздников трамваи встали в пробку. Это произошло из-за поломки одного из вагонов.



Сейчас трамваи стоят на проспекте Ленина от остановки «площадь Коммунаров» до «гостиницы Исеть».



Когда устранят поломку в трамвайно-троллейбусном управлении не уточнили. На данный момент на месте ждут ремонтную бригаду.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»