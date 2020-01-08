В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера и Шоферов в ДТП пострадал ребенок

10:21 | 9.01.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В уральской столице на перекрестке Блюхера и Шоферов вчера вечером произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии пострадал ребенок.



ДТП случилось около 22:00. Водитель «Форд» на полном ходу протаранил три автомобиля, которые стояли на перекрёстке на красный свет. Машины «Фольксваген-Поло», «Шкода-Фабия» и «Хендэ-Соната» получили серьезные повреждения.



Пострадавшего пассажира «Хендэ» на «скорой» доставили в больницу. После обследования ребенка отпустили на домашнее лечение.



Согласно данным ГИБДД, на момент аварии водитель «Форд» был пьян.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»