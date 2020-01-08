В аэропорту Екатеринбурга задержали сразу 5 рейсов

Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово задерживаются 5 вылетов. Речь идет о рейсах до Стамбула, Дубая, Краснодара, Санкт-Петербурга и Белоярского.Согласно информационному табло аэропорта, рейс ТК-476 до Стамбула авиакомпании Turkish Airlines переносится с 8:40 до 10:20, вылет ZF-9601 до Дубая авиакомпании AZUR air - 8:30 на 13:05. Рейс 7R-825 до Белоярского авиакомпании RusLine перенесли с 11:00 на 13:30, а вылеты U6-209 до Краснодара и U6-176 до Санкт-Петербурга «Уральских авиалиний» перенесли на 13:50, хотя изначально планировалось, что самолеты отправятся в 11:15 и 11:30 соответственно.