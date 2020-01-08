Детский сад №113 Екатеринбурга закрыли на два дня из-за аварии на водопроводе

09:42 | 9.01.2020

Фото: pravdaurfo.ru

Воспитанники детского сада №113 Екатеринбурга, расположенного на перекрестке улиц Кузнечной и Шарташской, не смогут посещать учреждение с первого рабочего дня в этом году. Из-за аварии на водопроводе детсад начнет работу только со следующей недели.



Планируется, что восстановительные работы завершатся 11 января. Об этом накануне родителям детей сообщили воспитатели.



Как объяснили в МУП «Водоканал», речь идет о поломке во внутренних сетях учреждения. Поэтому отключения водоснабжения в соседних домах не будет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»