Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» на выездном матче в Оренбурге

09:07 | 9.01.2020

Фото: пресс-служба БК УГМК

Баскетболистки екатеринбургского УГМК в четвертый раз обыграли «Надежду» на матче в Оренбурге.



Стартовый 10-минутный отрезок уралочкам удалось выиграть с двухкратным преимуществом.

«Вот только уже во второй четверти сборная столкнулась с серьезным сопротивлением и позволила хозяйкам паркета до большого перерыва отыграть пару очков разницы», - рассказали в пресс-службе БК УГМК.



Однако далее екатеринбурженки сумели вернуть себе преимущество. Игра завершилась со счетом 71:50.



Следует отметить, что в предыдущих трех играх в рамках Суперкубка Европы, группового этапа Евролиги и российский Премьер-лиги, баскетболистки УГМК также побеждали оренбурженок.



Следующую игру УГМК проведет в Новосибирске. Девушки встретятся с командой «Динамо».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»