В Екатеринбурге ищут подростка, пропавшего в Новый год

19:48 | 8.01.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В уральской столице полиция разыскивает девочку-подростка. Александра Пантелеева 2006 года рождения ушла из дома вечером 31 декабря и до сих пор не вернулась.



Последний раз девочку видели около 18:00 дома, по адресу Победы, 17.



У девочки плотное телосложение, её рост 164 см, волосы темно-коричневые до плеч. Глаза у подростка серо-голубые.



Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, на данный момент сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»