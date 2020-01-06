В праздники в новом сквере за Оперным театром в Екатеринбурге разбили фонари

18:34 | 8.01.2020

Фото: Иван Колотовкин

В Екатеринбурге в отреставрированном сквере за Оперным театром вандалы разбили фонари. О произошедшем рассказал общественник Иван Колотовкин, заметивший на земле осколки плафонов.



Всего хулиганы разбили 5 фонарей.



«С такими темпами фонари до лета могут не дожить, если не наведут порядок сотрудники полиции», – выразил беспокойство Колотовкин на своей странице в Facebook.



Стоит напомнить, что открытие сквера состоялось всего полторы недели назад.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»