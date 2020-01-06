Екатеринбуржец за полгода добрался до Дубая на самокате

17:42 | 8.01.2020

Фото: sm-news.ru

Житель Екатеринбурга Владислав Белозеров проехал 10 тысяч километров на самокате и доехал до Дубая. В ходе путешествия он проехал города России, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран.



Путешественник за время в пути сменил пять задних и две передних покрышек самоката. С собой Белозеров возил рюкзак весом 12 кг и сумки с продуктами.



«Испытания у меня случались чуть ли не каждый день. Самые сложные ситуации были с жильем, потому что денег не много. Если ночевать каждый раз в гостинице, то путешествие на полгода у меня растянуть бы не получилось. Ночевал в путешествии по России я в основном в палатке. В городах останавливался через сервис для путешественников "Каучсерфинг"», - цитируют Белозерова РИА Новости.



Всего на путешествие у россиянина ушло полгода.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»