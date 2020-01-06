В Екатеринбурге на Объездной в ДТП пострадали двое детей

16:58 | 8.01.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Двое детей пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге, случившемся сегодня днем на Объездной дороге. Как сообщили в ГИБДД, девочка пяти лет получила ушиб грудной клетки, а одиннадцатилетняя девочка – черепно-мозговую травму.



Авария произошла около «Икеа» в районе Чусовского тракта. Водитель «Нивы» ехал по Объездной со стороны Первоуральска и, нарушив ПДД, стал поворачивать налево к «ИКЕА». «Киа», ехавшую по встречке, водитель не увидел. Из-за этого произошло столкновение.



Следует добавить также, что черепно-мозговую травму получил отец девочек, водитель «Киа», а также пассажирка «Нивы».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»