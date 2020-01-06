В Екатеринбурге на ВИЗе ночью нашли труп мужчины

15:46 | 8.01.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Минувшей ночью в уральской столице на ВИЗе прохожие обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, скончавшийся был без одежды, со сбитыми в кровь коленями.



Тело нашли на Крауля, 76, недалеко от мусорных баков.



«Голый мужчина, на вид лет 25-35 лет, колени сбиты в кровь, руки сжаты, будто умер от переохлаждения. Вызвали полицию, дали показания как обнаружили его», - рассказывают очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».



Точные подробности о смерти мужчины пока что незвестны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»