Екатеринбург украсили абажурами Тимофея Ради

12:17 | 8.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Уральскую столицу украсили традиционные зимние оранжевые абажуры художника Тимофея Ради. Украшения можно увидеть на аллее проспекта Ленина возле Оперного театра.



Следует напомнить, что впервые абажуры художник сделал в 2013 году для уличного фестиваля «Не темно». Обычно украшения появляются в городе перед Новым годом, или в начале января.



Добавим, что изначально чиновники были против абажуров, поскольку проект не был согласован. Но сейчас украшения стали важной зимней традицией.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»