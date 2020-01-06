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12:17 | 8.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Екатеринбург украсили абажурами Тимофея Ради

Уральскую столицу украсили традиционные зимние оранжевые абажуры художника Тимофея Ради. Украшения можно увидеть на аллее проспекта Ленина возле Оперного театра.

Следует напомнить, что впервые абажуры художник сделал в 2013 году для уличного фестиваля «Не темно». Обычно украшения появляются в городе перед Новым годом, или в начале января.

Добавим, что изначально чиновники были против абажуров, поскольку проект не был согласован. Но сейчас украшения стали важной зимней традицией.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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