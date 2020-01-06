Из-за тумана сотрудники ГИБДД попросили свердловчан быть осторожнее

11:52 | 8.01.2020

Фото: astrakhanfm.ru

Сотрудники Госавтоинспекции попросили уральцев быть внимательнее и осторожнее из-за туманов.



В ГИБДД напомнили, что необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию до движущегося впереди транспорта. Всех пассажиров автомобилей необходимо пристегивать ремнями безопасности.



Пешеходам же следует носить одежду со светоотражающими элементами, переходить дорогу только на светофорах и пешеходных переходах, предварительно удостоверившись, что на дороге нет приближающегося автотранспорта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»