В новогодние каникулы сотрудники МЧС обучили около 10 тысяч свердловчан пожарной безопасности

11:03 | 8.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В рамках профилактической операции «Новый год» сотрудники МЧС обучили мерам безопасности около 10 тысяч жителей Свердловской области, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Спасатели проводили акцию вместе с полицейскими, представителями Всероссийского добровольного пожарного общества, администраций муниципальных образований, старостами, пожарными добровольцами и юными пожарными. Ежедневно в профилактической работе принимают участие около 150 человек.



Участники вручают свердловчанам памятки с номерами экстренных служб и противопожарными правилами, выявляют в домах нарушения противопожарных требований, дают рекомендации, а также проводят рейды по местам хранения и реализации пиротехнических изделий. Кроме того, пожарные контролируют объекты, где проходят в каникулы детские праздники.



Добавим, что профилактическая операция в регионе будет продолжаться до 15 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»