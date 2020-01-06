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11:03 | 8.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В новогодние каникулы сотрудники МЧС обучили около 10 тысяч свердловчан пожарной безопасности

В рамках профилактической операции «Новый год» сотрудники МЧС обучили мерам безопасности около 10 тысяч жителей Свердловской области, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели проводили акцию вместе с полицейскими, представителями Всероссийского добровольного пожарного общества, администраций муниципальных образований, старостами, пожарными добровольцами и юными пожарными. Ежедневно в профилактической работе принимают участие около 150 человек.

Участники вручают свердловчанам памятки с номерами экстренных служб и противопожарными правилами, выявляют в домах нарушения противопожарных требований, дают рекомендации, а также проводят рейды по местам хранения и реализации пиротехнических изделий. Кроме того, пожарные контролируют объекты, где проходят в каникулы детские праздники.

Добавим, что профилактическая операция в регионе будет продолжаться до 15 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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