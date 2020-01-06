Владимир Ильин покидает «Урал»

10:10 | 8.01.2020

Фото: ФК «Урал»

Нападающий футбольного клуба «Урал» Владимир Ильин покидает екатеринбургскую команду. Свою карьеру он продолжит в команде «Ахмат», об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.



Команды уже согласовали переход футболиста в зимнее трансферное окно.



Владимир Ильин начал играть за «Урал» в 2017 году. В составе команды в Российской Премьер-Лиге он забил 13 мячей.



«От выступления за "Урал" остались положительные эмоции. Было много ярких событий, взлётов и падений, которые мы переживали вместе с командой, два финала Кубка России – очень яркие матчи, которые в карьере каждого футболиста оставляют большой отпечаток. Конечно, буду следить за "Уралом" в дальнейшем!» - поделился Владимир Ильин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»