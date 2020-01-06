Уральский «Автомобилист» потерпел поражение на матче в Новосибирске

10:00 | 8.01.2020

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» проиграл «Сибири» на выездном матче. Игра завершилась со счетом 4:3.



В составе «Автомобилиста» шайбы забивали Дацюк, Доус и Голышев. А в команде соперников голами отличились Миловзоров, Комаров, Пуустинен и только в овертайме четвертую шайбу в уральские ворота забил Шаров.



«Очень активно провели команды первый период. Павел Дацюк открыл счет на пятой минуте, а Найджел Доус затем реализовал большинство, удвоив преимущество. Вскоре “Автомобилист” остался в меньшинстве, и “Сибирь” сократила отставание. А затем и вовсе сравняла счет. Во втором периоде гости вышли вперед. Якуба Коваржа в воротах сменил Леонид Фомин. На 48-й минуте Анатолий Голышев сравнял счет, реализовав большинство. Конец третьего периода и начало овертайма екатеринбуржцы провели в меньшинстве, выстояли, но затем снова “Сибирь” получила численное преимущество и на этот раз забила, - рассказали о ходе игры в пресс-службе «Автомобилиста».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»