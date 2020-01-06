Четыре летевших в Екатеринбург самолёта ушли на запасные аэродромы из-за тумана

21:09 | 7.01.2020

Сегодня вечером аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать самолеты из-за тумана. Так самолеты, которые летели в Екатеринбург из Москвы и Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске.



«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге четыре рейса ушли на запасные аэродромы: рейсы из Москвы SU-1402, S7-1175 и N4-373 - в Тюмень, рейс FV-5604 из Сочи - в Челябинск» – сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.



Сейчас аэропорт ожидает рейсы из Москвы, Сочи, Челябинска и Тюмени.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»