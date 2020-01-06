МинЖКХ проведет выездное заседание в Алапаевске. К администрации города накопилось много вопросов

19:48 | 7.01.2020

Сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 9 января проведут заседание в Алапаевске. Основной темой, как рассказали veved.ru участники рабочей группы, станет ход отопительного сезона в муниципалитете, к которому со стороны правительства приковано особое внимание. По итогам заседания на имя губернатора Свердловской области заместитель главы МинЖКХ Егор Свалов подготовит докладную.



В последний раз тема отопления в Алапаевске поднималась в МинЖКХ в середине декабря 2019 года. Тогда было отмечено отсутствие на заседании главы Алапаевска Сайгида Билалова, а также низкий уровень организации работы администрации города по обеспечению прохождения отопительного сезона и погашения задолженности организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы.



В частности, отмечено практически полное отсутствие расчетов муниципального предприятия «Энерготепло» перед ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» («АТЭК»).

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