В Верхней Пышме пропал подросток

17:14 | 7.01.2020

В Верхней Пышме пропала школьница Виктория Логиновских. Приметы несовершеннолетней: славянская внешность, рост 149 см, среднего телосложения, волосы длинные до талии, цвет светло-русый, глаза голубые, губы тонкие. Была одета в серую шапку и чёрную парку с рыжим воротником, чёрные брюки, белые кроссовки.



Как рассказала мама одноклассницы пропавшей девочки, до 19:30 она была в гостях у подруги, потом её видели в районе 25 школы в Верхней Пышме, после чего она на связь не выходила.



Если вы видели, знаете или обладаете любой информацией, незамедлительно просим сообщать в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 34 или по номеру телефона (834368) 5-36-92. Номер мамы: 8-922-178-03-19, Юлия.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»