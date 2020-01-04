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15:56 | 7.01.2020
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по проверке автобусов в Екатеринбурге
В проверке приняли участие госинспекторы отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с представителем Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Специалисты проверяли как техническое состояние транспортных средств, так и работу тахографов, контролирующих соблюдение водителями установленного режима труда и отдыха, а также организацию ответственными лицами предрейсового медицинского контроля водителей.
«За один час мероприятия было осмотрено 5 пассажирских автобусов, как оказалось у трёх транспортных средств техническое состояние не соответствовало предъявляемым требованиям: водители управляли ими при наличии трещин на ветровых стеклах и с неработающими световыми приборами. В отношении водителей возбуждены административные производства» - говорится в сообщении ведомства.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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