Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по проверке автобусов в Екатеринбурге

15:56 | 7.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 7 января на Привокзальной площади Екатеринбурга прошло очередное рейдовое мероприятие по проверке автобусов городских маршрутов, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.



В проверке приняли участие госинспекторы отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу совместно с представителем Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Специалисты проверяли как техническое состояние транспортных средств, так и работу тахографов, контролирующих соблюдение водителями установленного режима труда и отдыха, а также организацию ответственными лицами предрейсового медицинского контроля водителей.



«За один час мероприятия было осмотрено 5 пассажирских автобусов, как оказалось у трёх транспортных средств техническое состояние не соответствовало предъявляемым требованиям: водители управляли ими при наличии трещин на ветровых стеклах и с неработающими световыми приборами. В отношении водителей возбуждены административные производства» - говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»