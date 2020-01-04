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11:02 | 7.01.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле минувшей ночью горел тягач
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 30 кв.м сгорели шины и тягач "Freightliner". Поврежден грузовой полуприцеп. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
Огонь был локализован в 02:16, а в 02:20 открытый огонь был полностью ликвидирован. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02:49, говорится в сообщении ведомства.
Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации транспортного средства, чтобы сохранить собственную жизнь и своих пассажиров, а также избежать огромных финансовых потерь.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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