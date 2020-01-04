ГИБДД ищет водителя, который сбежал с места ДТП в Свердловской области

10:31 | 7.01.2020

Фото: zr.ru

Инспекторы ГИБДД начали поиск водителя, который скрылся с места ДТП в посёлке Исток Свердловской области. Авария произошла 3 января на переулке Озёрный напротив 37 дома. По предварительной информации, неизвестный на неустановленном автомобиле сбил 2 пешеходов — женщину 36 лет и мужчину 39 лет. Их госпитализировали в ГКБ № 23 с различными травмами, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



«Автомобиль двигался по переулку Озерный со стороны улицы Овощная в сторону улицы Главной допустил наезд на двух пешеходов, идущих по краю проезжей части навстречу транспорту согласно ПДД. После наезда, водитель с места ДТП скрылся», — сообщили в ведомстве.



Разыскиваются очевидцы этого ДТП. Если вы видели, как произошла авария или обладаете информацией, то позвоните по телефону: 8–996–179–92–97, также можно прийти в отделение розыска по адресу: Екатеринбург, ул. Бажова, 219, каб. 3.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»