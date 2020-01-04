Специалисты МЧС проводят подворовые обходы в Свердловской области

10:17 | 7.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели МЧС проводят в новогодние праздники профилактические рейды по пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Специалисты объясняют гражданам правила безопасности, которые помогут уберечь себя от опасности и сохранить своё имущество.



Подворовые обходы уже прошли в Серовском, Режевском, Сосьвинском и Гаринском городских округах, а также в городе Алапаевск. «В ходе подворовых обходов огнеборцы 76 пожарно-спасательной части города Алапаевск проверили техническое состояние отопительного оборудования, электропроводки, напомнили жильцам частных домов о важности соблюдения противопожарных правил и мер, позволяющих предотвратить трагедию» – говорится в сообщении ведомства.



Профилактические рейды продолжаются.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»