В Екатеринбурге в жилом доме случился пожар. Эвакуированы 47 человек

09:52 | 7.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 6 января, в жилом многоэтажном жилом доме на улице Ангарская произошёл пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России, на место происшествия выезжали 16 спасателей и 5 единиц спецтехники. Пожар на площади 1 кв.м потушили течение 2 минут. Причиной возгорания стал неисправный электрощит на первом этаже.



Добавим, что спасатели эвакуировали из двенадцатиэтажного дома 47 человек, в том числе 12 детей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»