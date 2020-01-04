Житель Нижнего Тагила, пропавший перед Новым годом, найден живым

17:32 | 6.01.2020

Фото предоставлено родственниками Соколова

Нижнетагилец Яков Соколов, пропавший в канун Нового года, найден живым. Он отмечал Новый год с друзьями, но не предупредил об этом родственников. Об этом знакомые молодого человека сообщили информационному агентству «Все новости».



Напомним, что Яков Соколов пропал 29 декабря 2019 года, когда не вернулся с работы домой. Мать Якова написала заявление о его исчезновении сына утром 3 января в отдел полиции №17.



Знакомые Соколова рассказали, что сейчас с ним всё в порядке.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»