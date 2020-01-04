На Среднем Урале нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она замёрзла

13:30 | 6.01.2020

Фото: толк42.рф

В Белоярском районе Свердловской области нашли мертвой 16-летнюю девушку без верхней одежды. Тело было найдено недалеко от железнодорожных путей. Об инциденте стало известно из соцсетей. В Следственном комитете подтвердили информацию и объяснили, что смерть девушки не носит криминального характера: «Доследственная проверка проводится следственным отделом по г. Заречный областного следственного комитета. Тело 16-летней девушки без верхней одежды было обнаружено в микрорайоне Инструментальный Белоярского района. По результатам вскрытия причина смерти - общее переохлаждение, телесных повреждений эксперт не обнаружил».



Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что имущество девушки было найдено при ней: «При проверке сообщения об обнаружении тела девушки установлено, что имущество, которое находилось при ней, не похищено, признаков того, что в отношении девушки совершалось какое-либо преступление посторонними лицами, не имеется. Собранные на первоначальном этапе проверки сведения сыщики полиции направили по подследственности своим коллегам из Следственного комитета»

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»