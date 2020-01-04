Екатеринбургская епархия сообщила время общегородских праздничных богослужений в Рождество

12:36 | 6.01.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

6 и 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга будут совершаться общегородские праздничные богослужения, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Их возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Всенощное бдение начнётся сегодня в 17:00 по местному времени, а в 23:30 состоится праздничная Божественная литургия. Рождественская вечерня пройдёт во вторник, 7 января, в 16:00. На совместную праздничную молитву приглашаются жители Екатеринбурга и гости города.



Кроме того, 7 января состоится подведение итогов ежегодного фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Имена победителей будут озвучены днём на площадке фестиваля у Храма-на-Крови. Награды победителям вручит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»