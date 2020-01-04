В МЧС рассказали свердловчанам, как безопасно провести Рождество

11:34 | 6.01.2020

Фото: pravlife.org

На официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области опубликована памятка, в которой приведены советы о том, как безопасно отпраздновать Рождество Христово: «Чтобы праздничные богослужения прошли без происшествий Главное управление МЧС России по Свердловской области просит прихожан быть предельно внимательными в обращении с открытым огнем и напоминает основные правила безопасного поведения в храме».



В частности, свердловские спасатели напоминают правила безопасности во время богослужений: «При зажигании свечей с подсвечников необходимо быть осторожными, по возможности закатывать рукава одежды, чтобы она не загорелась. Под свечой рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду. Необходимо подвязывать крепко платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы».



Также в памятке приводится инструкция о том, что делать, если пожар всё-таки случился: «[Необходимо]Посмотреть план эвакуации и изучить расположение эвакуационных выходов в храме, чтобы в случае чрезвычайной ситуации знать направление движения из помещения. В случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугаться, необходимо спешно покинуть помещение, но, не создавая паники и давки».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»