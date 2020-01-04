В Екатеринбурге пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

19:49 | 5.01.2020

Фото: Областная газета

В Екатеринбурге пройдет XIV Международный Рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Мастера начали возводить свои работы ещё 31 декабря.



В рамках фестиваля мастера выполняют работы на различные исторические и религиозные темы и посвящают их Рождеству, покровительнице Екатерине, 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 55-летию выхода человека в открытый космос и 180-летию российского композитора Петра Чайковского.



В этом году в фестивале участвуют 20 команд. Мастера приехали в Екатеринбург из самых разных частей России, а некоторые даже из других стран: Финляндии и Литвы. Итоги конкурса будут подведены 7 января в 14:00.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»