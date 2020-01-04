Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт жителей Свердловской области в Рождество

19:33 | 5.01.2020

По данным Уральского гидрометцентра, предстоящей ночью в Свердловской области будет -3...-8, при прояснении до -11, а завтра днём столбики термометров покажут -1...-6. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Ветер подует в юго-западном и западном направлениях со скоростью 5-10 м/с, местами будут порывы до 15 м/с.



К Рождеству на Среднем Урале заметно похолодает. В ночь на 7 января температура воздуха составит -8...-13, а на севере региона до -18. Днём 7 января будет -5...-10, на севере до -15. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег и гололёдные явления в отдельных районах. Ветер западный 3-8 м/с.



В ночь с 7 на 8 января температура воздуха будет -10...-15, а на севере области до -20. Днём ожидается -8...-13, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»