Полиция Екатеринбурга проводит профилактическую операцию «Комендантский патруль»

16:00 | 5.01.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В новогодние праздники в Екатеринбурге проходит полицейская операция под названием «Комендантский патруль». Поздно вечером сотрудники полиции ищут на улице детей, которые не пошли домой вовремя.



– Так, 4 января в период с 22.00 до 00.00 правоохранители провели проверки развлекательных и торговых учреждений Чкаловского района и других общественных мест, – уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. – В итоге около 23.00 во дворе дома по адресу Умельцев, 7 были замечены и доставлены домой двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, которые в этот момент находились без родителей. Теперь сотрудники полиции проведут работу с родителями подростков, чтобы впредь они следили за соблюдением комендантского часа.



«Сотрудники полиции призывают родителей внимательнее относиться к воспитанию несовершеннолетних, грамотно организовывать досуг своих детей (особенно в праздничные дни), а также не допускать нахождение подростков без присмотра, тем более в ночное время. Напоминаем, что недобросовестное отношение к исполнению родительских обязанностей может стать причиной совершения противоправных действий как в отношении ребенка, так и самим несовершеннолетним» – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»