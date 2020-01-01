Жителям посёлков в пригороде Нижнего Тагила вернули электричество

14:36 | 5.01.2020

Фото: pxhere.com

В населённых пунктах под Нижним Тагилом восстановили электроснабжение. Накануне там почти 1700 жителей остались без электричества. Как сообщает пресс-служба компании «Россети Урал», вечером 4 января на воздушной линии электропередачи «Районная – Синегорск» было обнаружено технологическое нарушение. Причиной отключения линии распределительного электросетевого комплекса стало повреждение высоковольтной линии электропередачи.



Ранее мы писали, что в результате этих неполадок без электроэнергии остались около 1700 жителей посёлков Серебрянка, Синегорск, Северка, села Верхняя Ослянка и деревни Нижняя Ослянка. На место аварии прибыли аварийно-восстановительные бригады. Энергетики направили резервные источники электроснабжения в населённые пункты, оставшиеся без электричества.



В настоящее время все неполадки устранены, местные жители вновь получают электроэнергию в нормальном режиме.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»