Новости дня
14:36 | 5.01.2020
Фото: pxhere.com
Жителям посёлков в пригороде Нижнего Тагила вернули электричество
Ранее мы писали, что в результате этих неполадок без электроэнергии остались около 1700 жителей посёлков Серебрянка, Синегорск, Северка, села Верхняя Ослянка и деревни Нижняя Ослянка. На место аварии прибыли аварийно-восстановительные бригады. Энергетики направили резервные источники электроснабжения в населённые пункты, оставшиеся без электричества.
В настоящее время все неполадки устранены, местные жители вновь получают электроэнергию в нормальном режиме.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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