В Екатеринбурге изменится движение троллейбуса №12 из-за аварии на водопроводе

14:12 | 5.01.2020

Фото: E1.RU

Из-за коммунальной аварии на водопроводе закрыто движение троллейбусов 12-го маршрута (Академическая — Коммунистическая) по улице Сулимова. Об этом сообщили в администрации города Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в районе дома на Сулимова, 33а прорвало трубу. На участке ведутся ремонтные работы.



Открыть движение троллейбусов планируют 7 января, работы завершатся в четыре часа утра.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»