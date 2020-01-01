Пропавший под Новый год мужчина нашёлся в больнице Екатеринбурга

13:52 | 5.01.2020

Фото: rg.ru

Нашёлся житель Екатеринбурга Максим Елин, который пропал, предположительно, 30–31 декабря. Его на скорой помощи доставили в больницу после приступа панической атаки, во время которого мужчина стал задыхаться, открыл все окна в доме и выскочил на улицу.



— Максим выскочил на улицу, но там ему стало еще хуже, он потерял сознание. Скорая помощь доставила его в больницу. Несмотря на то, что при нем были документы, с родственниками там не связались. На запросы полиции в больнице отвечали, что такой человек к ним доставлен не был. Свой телефон Максим оставил дома. Найти сына мне удалось лишь спустя несколько дней с помощью волонтеров, — рассказала мать Максима Татьяна Елина.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»