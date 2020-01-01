Мать шестилетней девочки, рассказавшей о домогательствах со стороны её сожителя, подаст иск о клевете

12:45 | 5.01.2020

Мать шестилетней девочки из уральского поселка Горный Щит подаст иск о клевете в отношении соседки, которая опубликовала видео, где ребенок рассказывает о домогательствах со стороны сожителя матери. Об этом рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.



«Мать девочки планирует после окончания праздничных дней обратиться в суд с иском в отношении соседки, которая распространила недостоверные сведения о ее семье и детях», — рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых. Он также отметил, что в УМВД Екатеринбурга проведут служебную проверку в отношении участкового уполномоченного, которого соседка семьи обвинила в бездействии.



Все материалы дела по обвинениям девочки переданы в региональное управление Следственного комитета.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»