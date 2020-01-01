Жители Среднего Урала смогут разглядеть астероид на ночном небе

12:25 | 5.01.2020

Фото: wikipedia.org

Сегодня, 5 января, при ясной погоде жители Среднего Урала при помощи бинокля или небольшого телескопа смогут разглядеть астероид Веста рядом с Луной на ночном небе.



«Наблюдения можно проводить около полуночи. Если имеется небольшой телескоп, то этот астероид будет легко отыскать среди звёзд», - рассказал журналистам инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.



Веста – это один из крупнейших астероидов, видимых с Земли. Он лидирует по массе и размеру в главном астероидном поясе. Размер этого космического объекта достигает 576 километров в поперечнике. Считается, что некоторые метеориты и астероиды Солнечной системы образовались именно в результате столкновений с Вестой.



Напомним также, что сегодня Земля приблизилась к Солнцу на самое минимальное расстояние - 147 млн км.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»