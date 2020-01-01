Часть пригорода Нижнего Тагила вновь осталась без электричества

11:14 | 5.01.2020

Фото: photosight.ru

Вечером, 4 января, без электроэнергии осталась часть пригорода Нижнего Тагила, а именно: поселки Серебрянка, Синегорский, Северка, село Верхняя Ослянка и деревня Нижняя Ослянка, где в общей сложности проживают 1668 человек, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал». Причина инцидента – авария на высоковольтной линии электропередачи с напряжением 500 киловольт.



В населённые пункты были направлены резервные источники энергоснабжения. На место повреждения ЛЭП выезжали аварийно-восстановительные бригады.



Напомним, что это уже второе отключение электроэнергии в пригороде Нижнего Тагила за последнее время. Первый раз из-за технологического нарушения новогоднюю ночь без света провели жители трёх населенных пунктов.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»