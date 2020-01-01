В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в хаски, её спасают ветеринары

20:29 | 4.01.2020

Фото: Центр реабилитации животных УрГАУ

В уральской столице в Горном щите неизвестный несколько раз выстрелил в потерявшуюся на улице хаски. Собаку привезли в клинику с тремя пулевыми ранениями, её спасают ветеринары.



За жизнь собаки борются в клинике доктора Тебенькова. У хаски обнаружили три пулевых ранения: в голове, грудной клетке и животе.



По словам очевидцев, кто стрелял в собаку точно неизвестно. В чатах поселка один из жителей угрожал, что будет расстреливать собак и просил за это деньги.



Сейчас очевидцы произошедшего готовят заявление в полицию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»