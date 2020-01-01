В екатеринбургском аэропорту двух пассажирок задержали за ругань

19:18 | 4.01.2020

Фото: iset.media

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга полицейские задержали двух буйных пассажирок. Женщины ругались с бортпроводниками и нарушали правила полета.



Пассажирки прибыли в аэропорт рейсом Пхукет – Сиань – Екатеринбург. Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, во врем полета они отказывались занимать свои места и нецензурно выражались в отношении бортпроводников.



Теперь женщинам грозит административное наказание за невыполнение указаний пилота и мелкое хулиганство.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»