В Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка легковушки

17:42 | 4.01.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В поселке Артемовский Свердловской области сегодня днем произошло ДТП с участием легковушек «Лада» и Mitsubishi. В ходе аварии пострадала пассажирка отечественного автомобиля.



Как рассказали в региональном отделении пропаганды ГИБДД, «Лада» ехала по дороге, а 50-летний водитель Mitsubishi в этот момент выезжал с заправки. Он не предоставил преимущества в движении отечественному автомобилю и допустил столкновение.



Пассажирка «Лады» получила ушиб грудины и грудной клетки. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»