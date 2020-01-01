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17:24 | 4.01.2020

Фото: Е1

Случай нападения енота на девочку в Екатеринбурге проверяет Следственный комитет

Следственный комитет проверяет контактный зоопарк, в котором девочку покусал енот. 8-летний ребенок пострадал во время визита в питомник «Вот Енот» 3 декабря.

В рамках доследственной проверки следователи опрашивают очевидцев и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного девочке, чтобы установить возможное наличие признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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