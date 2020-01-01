В Реже произошло ДТП, в котором пострадала женщина

14:11 | 4.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Реже на улице Фрунзе произошло ДТП с участием «ВАЗ-21043» и «Mercedes С180». В аварии пострадала женщина, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



На место выезжали 4 человека личного состава.



Сейчас выяснением обстоятельств ДТП занимается Госавтоинспекция.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»