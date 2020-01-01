За праздники в Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали более 250 нетрезвых водителей

13:02 | 4.01.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

256 нетрезвых водителей за прошедшие четыре праздничных дня были пойманы на дорогах Свердловской области в рамках рейдовых мероприятий, проводимых ГИБДД.



Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, 43 водителя отказались от прохождения освидетельствования, тем не менее, им придётся заплатить крупные денежные штрафы, кроме того, они будут лишены права управления транспортными средствами. 28 водителей были задержаны за рулем в нетрезвом виде повторно, им грозит уголовная ответственность.



Следует добавить, что за первые дни 2020 года произошло 23 ДТП, ставших причиной смерти 6 человек и травм 43 человек. Среди пострадавших 9 детей, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности во время перевозки.



В Госавтоинспекции настоятельно порекомендовали свердловчанам строго соблюдать ПДД и сообщать о грубых нарушениях в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по номеру (343) 269-77-00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»